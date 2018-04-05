Коке стал автором самого быстрого гола "Атлетико" в еврокубках



Полузащитник "Атлетико" Коке забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга".

Футболист отличился на 22-й секунде и это самый быстрый гол в истории мадридского клуба в еврокубках.

Стоит отметить, что самый быстрый гол "Атлетико" забил Оливер Торрес. В сезоне-2013/14 он отметился голом в чемпионате Испании в матче против "Бетиса" на 15-й секунде.

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