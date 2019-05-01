Коке: "Только "Барселона" показывает качественный футбол"

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Коке: "Только "Барселона" показывает качественный футбол"

Полузащитник "Атлетико" Коке в интервью RNE рассказал, что думает о "Барселоне", а также отметил игру каталонцев Лионеля Месси.

"Для меня только "Барселона" показывает качественный футбол. Они фавориты в Лиге чемпионов.

Месси играет превосходно, против него сложно противостоять. Сейчас в футболе нет никого, кто был бы похож на него", - сказал Коке.

Ранее стало известно, что "Барселона" досрочно оформила чемпионство Испании.

Напомним, сегодня, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". 

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