Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"

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Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"

Полузащитник "Атлетико" Коке забил четвертый гол в ворота "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА (4:2, овертайм).

Коке получил пас от Витоло и точно пробил с линии штрафной.

Не пропустите: Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru

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