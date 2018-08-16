Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"

Полузащитник "Атлетико" Коке забил четвертый гол в ворота "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА (4:2, овертайм).

Коке получил пас от Витоло и точно пробил с линии штрафной.

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