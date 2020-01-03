Коке вернулся в общую группу "Атлетико" после травмы бедра

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Коке вернулся в общую группу "Атлетико" после травмы бедра

Полузащитник "Атлетико" Коке вернулся в общую группу команды после восстановления. Об этом сообщает Marca.

На тренировке перед матчем с "Леванте" футболист занимался вместе с командой, но в этой встрече вряд ли будет участвовать.

Напомним, Коке был травмирован в матче 17-го тура Ла Лиги с "Осасуной" (2:0). У него было повреждение задней поверхности бедра.

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