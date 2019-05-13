Коке: "Все в "Атлетико" хотят, чтобы Гризманн остался и продолжал мотивировать"

Хавбек "Атлетико" Коке заявил, что надеется на то, нападающий команды Антуан Гризманн не покинет команду. Об этом информирует Marca.

Ранее сообщалось, что в французе заинтересована "Барселона".

"Он давно доказал свою преданность "Атлетико". Мы все очень хотим, чтобы он продолжать играть с нами и мотивировать. Когда он соберется уходить, надеюсь прощание будет такое же, как и с Годином", - сказал Коке.

Гризманн в нынешнем сезоне участвовал в 36 матчах в Ла Лиге, забив 15 голов и сделав 10 ассистов.

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