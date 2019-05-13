Коке: "Все в "Атлетико" хотят, чтобы Гризманн остался и продолжал мотивировать"
Хавбек "Атлетико" Коке заявил, что надеется на то, нападающий команды Антуан Гризманн не покинет команду. Об этом информирует Marca.
Ранее сообщалось, что в французе заинтересована "Барселона".
"Он давно доказал свою преданность "Атлетико". Мы все очень хотим, чтобы он продолжать играть с нами и мотивировать. Когда он соберется уходить, надеюсь прощание будет такое же, как и с Годином", - сказал Коке.
Гризманн в нынешнем сезоне участвовал в 36 матчах в Ла Лиге, забив 15 голов и сделав 10 ассистов.
Не пропустите: В "Атлетико" не верят, что Гризманн останется в команде| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30