Коке вышел на второе место по числу матчей за "Атлетико"

Полузащитник Коке сыграл 483-й матч в составе мадридского "Атлетико", проведя полностью сегодняшний поединок с "Гранадой" (2:1).

По числу игр за "матрасников" 29-летний испанец догнал Томаса Реньонеса и теперь делит с ним второе место в истории клуба.

Рекордсменом "рохибланкос" по этому показателю остаётся Аделардо Родригес (553).

Коке - воспитанник "Атлетико", за основную команду дебютировал в 2009 году. В его активе 46 голов и 104 ассиста.

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