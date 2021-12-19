Коке вышел на второе место в истории "Атлетико" по матчам в Ла Лиге

Фото: инстаграм Коке/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Атлетико" Коке отыграл все 90 минут в матче 18-го тура Ла Лиги против "Севильи", который "матрасники" проиграли со счетом 1:2.

Этот матч стал для полузащитника сборной Испании 368-м в рамках Ла Лиги. Таким образом, он вышел на чистое второе место среди игроков "Атлетико" по этому показателю, опередив Томаса Реньонеса.

Только Аделардо сыграл больше матчей в Примере в составе "матрасников" – в его активе 401 игра в период с 1959 по 1976 год.

Отметим, что в составе "Атлетико" уже два раза стал чемпионом Испании - в 2014 и 2021 годах.

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