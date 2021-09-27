Коке высказался об адаптации Гризманна в "Атлетико"

Фото: инстаграм Коке/Автор неизвестен

Капитан мадридского "Атлетико" Коке высказался об адаптации французского форварда Антуана Гризманна после возвращения в стан "матрасников".

"Мы не волнуемся насчет Антуана. Мы все должны вернуться на прежний уровень, он не играет один.

Все в него верят, все придет. Мы должны быть едины. Он точно предпочитает победу команды своим голам", – сказал испанский полузащитник.

После возвращения из "Барселоны" Гризманн еще не забивал за "Атлетико", выйдя на поле 5 раз.

Также не пропустите: ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru