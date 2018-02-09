Коклен изобрёл новый способ остановить Месси

Полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен изобрёл новый способ остановить ведущего форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

В ходе ответного полуфинального матча Кубка Испании между "летучими мышами" и "сине-гранатовыми" французский хавбек, пытаясь отобрать мяч у аргентинца, стянул с него футболку.

Не пропустите: Фанаты "Валенсии" забросали камнями автобус "Барселоны". | http://soccernews.ru