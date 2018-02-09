Коклен изобрёл новый способ остановить Месси

Теги валенсиябарселонафрансис кокленлионель месси

Коклен изобрёл новый способ остановить Месси

Полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен изобрёл новый способ остановить ведущего форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

В ходе ответного полуфинального матча Кубка Испании между "летучими мышами" и "сине-гранатовыми" французский хавбек, пытаясь отобрать мяч у аргентинца, стянул с него футболку. 

Не пропустите: Фанаты "Валенсии" забросали камнями автобус "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов