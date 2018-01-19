Коклен отрицает наличие конфликта между Санчесом и другими игроками "Арсенала"

Экс-хавбек "Арсенала" Франсис Коклен заявил, что ни у кого в команде не было конфликта с Алексисом Санчесом.

"Я слышал много вещей про то, что в раздевалке были проблемы с Алексисом. Я даже не понимаю, откуда это взялось. У меня действительно не было никаких проблем с ним, и я не думаю, что у команды были проблемы с Санчесом" - приводит слова Коклена ВВС.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

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