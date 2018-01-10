Коклен согласовал контракт с "Валенсией"

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Коклен согласовал контракт с "Валенсией"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Франсис Коклен, скорее всего, продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает RMC Sport.

По информации источника, 26-летний француз уже согласовал с "летучими мышами" контракт до лета 2022 года. Ожидается, что в течение ближайших суток клубы договорятся об условиях трансфера.

Стоит отметить, что "Валенсия" в борьбе за Коклена опередила "Вест Хэм".

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