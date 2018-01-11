Коклен стал игроком "Валенсии"

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Арсенала" Франсиса Коклена.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. 26-летний француз заключил с левантийским клубом контракт до лета 2022 года. В соглашении прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.

Коклен является воспитанником "Арсенала", за основную команду "канониров" выступал с 2008 года, сыграл 160 матчей и сделал 2 результативных передачи. Сдавался в аренду "Лорьяну", "Фрайбургу" и "Чарльтону".

Не пропустите: Моуринью хочет "насолить" Гвардиоле на трансферном рынке. | http://soccernews.ru