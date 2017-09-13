Коклен выбыл на несколько недель

Хавбек "Арсенала" Франсис Коклен получил повреждение, сообщает сайт клуба.

У футболиста выявлена травма подколенного сухожилия. Предполагается, что игрок выбыл на три недели.

В этом сезоне Коклен сыграл в двух матчах, но результативными действиями не отличился.

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