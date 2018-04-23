Кокорин анонсировал свое скорое возвращение на поле

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Кокорин анонсировал свое скорое возвращение на полеФорвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, восстанавливающийся после травмы крестообразной связки колена, анонсировал свое скорое возвращение на поле.

Так, в своем инстаграме 27-летний нападающий выложил видео своей работы с мячом.

 

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Напомним, "Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу". | soccernews.ru

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