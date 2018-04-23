Кокорин анонсировал свое скорое возвращение на поле

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, восстанавливающийся после травмы крестообразной связки колена, анонсировал свое скорое возвращение на поле.

Так, в своем инстаграме 27-летний нападающий выложил видео своей работы с мячом.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 23 Апр 2018 в 3:35 PDT

Напомним, "Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу". | soccernews.ru