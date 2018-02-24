Кокорин: "Арсенал" хотел взять меня в аренду"

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Кокорин: "Арсенал" хотел взять меня в аренду"Форвард "Зенита" Александр Кокорин мог перебраться в лондонский "Арсенал" на правах аренды.

"Меня звали в аренду с правом последующего выкупа. Но была проблема с моим действующим клубом ("Динамо"). Мне нужно было договориться со своим клубом, но оставалось 2-3 дня, и мы не успели это сделать. Всё не срослось, я потом очень жалел об этом.

Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба "Зенит", могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи", – сказал Кокорин.

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