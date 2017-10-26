Кокорин: "Беда сборной Голландии в том, что лидером в ней является игрок "Спартака"

Теги нидерландыалександр кокорин

Кокорин: "Беда сборной Голландии в том, что лидером в ней является игрок "Спартака"Форвард питерского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин высказался о проблемах национальной команды Нидерландов, которая не смогла пробиться на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них. У них лидер из "Спартака"? В этом и беда", - приводит слова 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин критически высказался о языковых способностях своих аргентинских одноклубников. | soccernews.ru

комментарии
Джонни

Первое: Промес уже стал лидером сб. Голландии????? Второе: статистика Кокорина в ЧР в играх за бомжей: 51 матч, 15 голов... У меня всё.

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Dinamo-67

Беда Зенита в том, что лидер ты, дебил.

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