Кокорин: "Беда сборной Голландии в том, что лидером в ней является игрок "Спартака"

Форвард питерского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин высказался о проблемах национальной команды Нидерландов, которая не смогла пробиться на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них. У них лидер из "Спартака"? В этом и беда", - приводит слова 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин критически высказался о языковых способностях своих аргентинских одноклубников. | soccernews.ru