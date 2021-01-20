Кокорин близок к переходу в "Фиорентину"

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Кокорин близок к переходу в "Фиорентину"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин в ближайшее время может перейти во флорентийскую "Фиорентину" на правах аренды, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, сделка может быть закрыта уже завтра, 21 января. Итальянский клуб арендует футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Кокорин может дебютировать за "Фиорентину" 29 января в матче чемпионата Италии с "Торино".

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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