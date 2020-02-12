Кокорин близок к переходу в "Сочи"

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Кокорин близок к переходу в "Сочи"

Президент "Сочи" Борис Ротенберг встретился с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, стороны провели продуктивную беседу. Планируется, что футболист в ближайшее время присоединится к сочинскому клубу на сборе в Турции.

Ранее сообщалось, что "Зенит" отдал 28-летнего Кокорина в аренду в "Сочи", но форвард отказался покинуть клуб. За это руководство петербургского клуба перевело его в "Зенит-2".

Напомним, что Кокорин не играл в официальных матчах более года, так как сидел в тюрьме за удар чиновника Дениса Пака.

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