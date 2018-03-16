Кокорин будет прооперирован в ближайшие часы



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшие часы перенесет, сообщает сайт журналиста Ди Марцио.

По сведениям источника, футболиста прооперируют в римской клинике Villa Stuart. Напомним, что у форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Сроки восстановления 26-летнего Кокорина составят 6-7 месяцев.

Стоит отметить, что несколько дней назад в этой же больнице перенес операцию другой футболист "Зенита" аргентинский защитник Эмануэль Маммана, который получил аналогичную травму.

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