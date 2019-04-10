Кокорин: "Чеки на 396 тысяч? А писали, что мы 2,5 миллиона потратили"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказал свое мнение расходах в заведениях "Эгоист" и "Кофемания".
"Чеки на 396 тысяч? А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!" – приводят слова Кокорина российские СМИ.
Напомним, что в тот день, 8 октября, Кокорин, его брат Кирилл, а также друзья Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили трех человек в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также водитель Виталий Соловчук.
Не пропустите: "Супернеадекватная": девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в "Кофемании". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления
-
Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
ПСЖ намерен расстаться с Буффоном
-
Монтелла - новый тренер "Фиорентины"
Лента новостей
-
Кокорин: "Чеки на 396 тысяч? А писали, что мы 2,5 миллиона потратили"
-
Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба
-
Зидан одобрил трансфер Азара в "Реал"
-
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в ПСЖ
-
"Зенит" потроллил "Спартак" по поводу концерта группы "Ленинград"
-
Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления
-
Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"
-
Адвокат Кокорина заметила противоречия в показаниях свидетеля
-
Каррера прокомментировал своё увольнение из "Спартака"
-
1
Фердинанд дал несколько советов защитникам "Манчестер Юнайтед" по нейтрализации Месси
-
ПСЖ намерен расстаться с Буффоном
-
"Супернеадекватная": девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в "Кофемании"
-
"Манчестер Сити" и "Милан" поборются за перспективного бразильца
-
Экс-форвард "Спартака" Прудников опозорился в Армении, запоров два убойных момента за несколько секунд
-
Гинер рассказал, как поступил бы с Кокориным и Мамаевым
-
Монтелла - новый тренер "Фиорентины"
-
4
"Реал" в этом сезоне пропустил больше голов, чем любая другая команда Ла Лиги
-
Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12