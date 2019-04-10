Кокорин: "Чеки на 396 тысяч? А писали, что мы 2,5 миллиона потратили"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин: "Чеки на 396 тысяч? А писали, что мы 2,5 миллиона потратили"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказал свое мнение расходах в заведениях "Эгоист" и "Кофемания".

"Чеки на 396 тысяч? А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!" – приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что в тот день, 8 октября, Кокорин, его брат Кирилл, а также друзья Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили трех человек в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также водитель Виталий Соловчук.

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