Кокорин: "Что касается ноги - жить буду, надеюсь"

Сегодня, 10 апреля, возобновилось заседание Пресненского суда города Москвы в слушаниях по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Об этом сообщает Sport24.ru.

Александр Кокорин перед началом слушаний ответил на вопросы журналистов.

"О Екатерине Бобровой все вчера сказали. А вы думаете, что все узнали только вчера? Это только вы узнали только вчера, что полгода назад было. А вы только пишите, кто в чем одет был. Лучше бы писали, что происходит на процессе.

Что касается ноги - жить буду. Надеюсь, - сказал Кокорин.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.

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