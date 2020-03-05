Кокорин: "Чтобы сыграть против "Зенита", надо платить"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий в аренде в "Сочи", рассказал о деталях контракта с петербургским клубом.

Как оказалось, сине-бело-голубые прописали пункт с большой суммой, только после выплаты которой, Кокорин может выйти на поле.

"Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой", - рассказал Кокорин в интервью Sport24.

26 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ "Зенит" - "Сочи".

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