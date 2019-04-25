Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком

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Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в ходе судебного заседания рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

"В матче "Зенит" - "Краснодар" отыграл один тайм и поехал с Мамаевым в Москву повидаться с братом, которого давно не видел, собраться всей компанией, пообщаться. Начиная с сапсана, пил пиво. Не помню, чтобы в "Эгоисте" употреблял, там я кушал. Употреблял в Sekret Room и "Кофемании". Не помню, сколько, но помню всё достаточно хорошо. Ситуацию с девушкой, которая села не в ту машину, видел только на видео. Подошёл к машине брата и увидел, что она сидит там с Пашей. Он сказал, что водитель назвал нас "петухами". Я начал выяснять, кто это и откуда взялся. Мы подошли к машине Соловчука и я пытался открыть дверь, чтобы поговорить с ним, но она была заблокирована. Он сидел в салоне. Ничего в его машину не бросал.

Потом Соловчук открыл дверь и направился ко мне. Я задал вопрос: "Почему ты назвал меня петухом?". На что он чётко сказал: "Это моё личное мнение, я так считаю". Минут 7-10 я пытался у него выяснить, почему он считает, что может высказывать такое мнение. Я спрашивал одно и то же, он - одно и то же отвечал. Этот диалог был ни о чём. Я только хотел, чтобы он извинился и объяснил, почему он так считает. Через две-три минуты мы общались на повышенных тонах. Он нанёс Мамаеву удар в подбородок, после того, как Мамаев его держал. Я держал Павла, а он снизу вверх нанёс удар.

Паша попытался нанести удары. Потом Соловчук начал бежать. Если бы он вышел и сказал, что это не его мнение, то ничего не случилось. Мамаев ударил в ответ на удар, сто процентов. Соловчук побежал в машину, Мамаев за ним, я пытался его остановить. Затем увидел, как упал Мамаев, за ним ещё, кстати, бежал брат. Не заметил, почему упал Мамаев. Мы с Протасовицким пошли на то место, где ребята упали. Они в то время уже поднялись и снова побежали к Соловчуку, который уже лежал. Он стоял спиной, Паша попытался его ударить. Видно было, что его ударил Паша, Кирилл. Тогда подошёл к лестнице, забрать брата. Кого-то пытался оттаскивать. Продолжался процесс, и не было такого, чтобы он лежал и молчал. Он называл его другими матерными словами. Я ему говорил: "Успокойся, тебя уже никто не трогает". В принципе он сказал, что извиняется, что был неправ. Всё, что я хотел выяснить, я выяснил", - сказал футболист.

Напопним, что после драки с Соловчуком братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отправились в кафе "Кофемания", где вступили в конфликт с рукоприкладством ещё с двумя людьми - чиновником Денисом Паком и генеральным директором "НАМИ" Сергеем Гайсиным

Не пропустите: Мамаев: "Любое наказание я приму по-мужски". | http://soccernews.ru

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