Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком
Форвард "Зенита" Александр Кокорин в ходе судебного заседания рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.
"В матче "Зенит" - "Краснодар" отыграл один тайм и поехал с Мамаевым в Москву повидаться с братом, которого давно не видел, собраться всей компанией, пообщаться. Начиная с сапсана, пил пиво. Не помню, чтобы в "Эгоисте" употреблял, там я кушал. Употреблял в Sekret Room и "Кофемании". Не помню, сколько, но помню всё достаточно хорошо. Ситуацию с девушкой, которая села не в ту машину, видел только на видео. Подошёл к машине брата и увидел, что она сидит там с Пашей. Он сказал, что водитель назвал нас "петухами". Я начал выяснять, кто это и откуда взялся. Мы подошли к машине Соловчука и я пытался открыть дверь, чтобы поговорить с ним, но она была заблокирована. Он сидел в салоне. Ничего в его машину не бросал.
Потом Соловчук открыл дверь и направился ко мне. Я задал вопрос: "Почему ты назвал меня петухом?". На что он чётко сказал: "Это моё личное мнение, я так считаю". Минут 7-10 я пытался у него выяснить, почему он считает, что может высказывать такое мнение. Я спрашивал одно и то же, он - одно и то же отвечал. Этот диалог был ни о чём. Я только хотел, чтобы он извинился и объяснил, почему он так считает. Через две-три минуты мы общались на повышенных тонах. Он нанёс Мамаеву удар в подбородок, после того, как Мамаев его держал. Я держал Павла, а он снизу вверх нанёс удар.
Паша попытался нанести удары. Потом Соловчук начал бежать. Если бы он вышел и сказал, что это не его мнение, то ничего не случилось. Мамаев ударил в ответ на удар, сто процентов. Соловчук побежал в машину, Мамаев за ним, я пытался его остановить. Затем увидел, как упал Мамаев, за ним ещё, кстати, бежал брат. Не заметил, почему упал Мамаев. Мы с Протасовицким пошли на то место, где ребята упали. Они в то время уже поднялись и снова побежали к Соловчуку, который уже лежал. Он стоял спиной, Паша попытался его ударить. Видно было, что его ударил Паша, Кирилл. Тогда подошёл к лестнице, забрать брата. Кого-то пытался оттаскивать. Продолжался процесс, и не было такого, чтобы он лежал и молчал. Он называл его другими матерными словами. Я ему говорил: "Успокойся, тебя уже никто не трогает". В принципе он сказал, что извиняется, что был неправ. Всё, что я хотел выяснить, я выяснил", - сказал футболист.
Напопним, что после драки с Соловчуком братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отправились в кафе "Кофемания", где вступили в конфликт с рукоприкладством ещё с двумя людьми - чиновником Денисом Паком и генеральным директором "НАМИ" Сергеем Гайсиным.
Не пропустите: Мамаев: "Любое наказание я приму по-мужски". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры
-
Инсинье не нужен "Ливерпулю"
-
Топ-клуб Серии А интересуется Алексисом Санчесом
-
Кокорин дал показания в суде по поводу конфликта с Соловчуком
-
Буффон может вернуться в "Ювентус" в новой роли
-
"Енисей" вырвал победу над "Оренбургом". Красноярцы выиграли впервые с ноября
-
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа
-
Адвокат Мамаева: "Сторона обвинения пытается из очевидного сделать невероятное"
-
"Реал" хочет продлить контракт с Вальверде
-
Стали известны детали возможной реформы Лиги Чемпионов
-
"Хайдук" против "Динамо". Великое дерби не для слабонервных
-
"Милан" ищет нового тренера, в шорт-листе четыре кандидата
-
Мата может перейти в "Атлетико"
-
Клопп прокомментировал исход манчестерского дерби
-
Мамаев: "Любое наказание я приму по-мужски"
-
Дзюба получил "российский золотой мяч"
-
Рэшфорд обратился к болельщикам "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду хочет, чтобы Гвардиола возглавил "Ювентус"
-
Мамаев дал показания в суде по поводу конфликта с Паком и Соловчуком
-
"Реал" отказал "Аяксу" в трансфере Эдегора
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|25
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|25
|31
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16