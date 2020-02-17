Кокорин дебютировал за "Сочи" и совершил два голевых действия за 10 минут
Новичок "Сочи" Александр Кокорин вскоре после официального объявления о переходе вышел на поле в составе южан.
28-летнего футболиста выпустили на замену во втором тайме товарищеского матча против московского "Динамо".
Нападающему не понадобилось время на адаптацию и он уже за 10 минут забил гол, а также сделал ассист.
Напомним, что сегодня "Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита" до конца нынешнего сезона.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал заявление об уходе Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
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