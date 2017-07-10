Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"

Теги александр кокоринарсенал лондондинамо москвазенит санкт-петербург

Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что в 2015 году он мог перейти в "Арсенал".

По словам футболиста, лондонский клуб хотел арендовать его на один сезон. 

"Предложение от "Арсенала"? Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной - и тут звонок из клуба. Говорят: "Пришла бумага из "Арсенала", хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года".

Но из "Динамо" меня отпускали в чемпионат Англии только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел - уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени все обдумать. И я сказал "нет". Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали мое решение", - сказал он.

Напомним, что Кокорин играл за "Динамо" с 2013 по 2016 год.

Читайте: Широков не верит в переход Кокорина в "Краснодар" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов