Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что в 2015 году он мог перейти в "Арсенал".

По словам футболиста, лондонский клуб хотел арендовать его на один сезон.

"Предложение от "Арсенала"? Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной - и тут звонок из клуба. Говорят: "Пришла бумага из "Арсенала", хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года".

Но из "Динамо" меня отпускали в чемпионат Англии только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел - уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени все обдумать. И я сказал "нет". Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали мое решение", - сказал он.

Напомним, что Кокорин играл за "Динамо" с 2013 по 2016 год.

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