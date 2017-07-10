Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что в 2015 году он мог перейти в "Арсенал".
По словам футболиста, лондонский клуб хотел арендовать его на один сезон.
"Предложение от "Арсенала"? Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной - и тут звонок из клуба. Говорят: "Пришла бумага из "Арсенала", хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года".
Но из "Динамо" меня отпускали в чемпионат Англии только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел - уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени все обдумать. И я сказал "нет". Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали мое решение", - сказал он.
Напомним, что Кокорин играл за "Динамо" с 2013 по 2016 год.
Читайте: Широков не верит в переход Кокорина в "Краснодар" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Тоттенхэм
|38
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|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
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|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24