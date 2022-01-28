Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"

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Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"

Фото твиттер "Спартака"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, объяснила, почему считает провалом подписание нападающего Александра Кокорина в августе 2020 года.

"Газизов столько рассказывал, что вообще всё было бесплатно. Тем более что Кокорин - только его инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под "Спартак". У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.

Он обошёлся очень дорого. По факту Газизов говорил, что это всё бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а он возражал: "Нет-нет, мы без Кокорина не победим".

Говорил, что всё бесплатно, а в итоге более четырёх миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия. Газизов также говорил о расписке от Кокорина, что если он не забьёт 10 голов, то 500 тысяч евро вернёт. При этом оказалось, что эта расписка была лично Газизову, и он сказал, что "Спартак" к этому не имеет отношения", - рассказала Зарема.

Кокорин провёл в "Спартаке" менее полугода, сыграл 10 матчей и забил 2 гола с пенальти, после чего его продали "Фиорентине" за 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Зарема сравнила Газизова с "жвачкой, прилипшей к подошве". | http://soccernews.ru
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