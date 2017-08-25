Кокорин доволен результатами жеребьёвки Лиги Европы

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что "сине-бело-голубым" в соперники достались "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

"Мало что знаю про "Вардар", а все остальные - очень симпатичные команды. Группа хорошая, но нам по силам спокойно выйти в плей-офф. "Зенит" - явный фаворит группы. Больше всего ожидаю выезд к "Реал Сосьедаду". Их матчей я давно не смотрел, но как-то ещё за "Динамо" играл против них в Сан-Себастьяне на сборах. Очень хорошая и техничная команда" - сказал Кокорин.

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