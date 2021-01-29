Кокорин - главное разочарование 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги

Sports.ru провёл анонимный опрос среди игроков российской Премьер-лиги.

В частности, было предложено выбрать самого разочаровавшего футболиста из РПЛ по итогам 2020 года.

Первое место в голосовании занял бывший нападающий "Спартака" Александр Кокорин, который на этой неделе перешёл в "Фиорентину". Его кандидатуру поддержали 20,63% опрошенных.

В топ-3 также попали вингер "Зенита" Малком (15,87%) и форвард ЦСКА Адольфо Гайч (9,52%), близкий к уходу в "Беневенто" на правах аренды.

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