Кокорин - главное разочарование 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги

1 Теги александр кокоринмалкомадольфо гайч

Кокорин - главное разочарование 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги

Sports.ru провёл анонимный опрос среди игроков российской Премьер-лиги.

В частности, было предложено выбрать самого разочаровавшего футболиста из РПЛ по итогам 2020 года.

Первое место в голосовании занял бывший нападающий "Спартака" Александр Кокорин, который на этой неделе перешёл в "Фиорентину". Его кандидатуру поддержали 20,63% опрошенных.

В топ-3 также попали вингер "Зенита" Малком (15,87%) и форвард ЦСКА Адольфо Гайч (9,52%), близкий к уходу в "Беневенто" на правах аренды.

Не пропустите: Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ruslanmac6lm

Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/sisky

Ответить

главное

В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов