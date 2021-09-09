Кокорин готов играть на позиции защитника

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин заявил, что его можно использовать на разных позициях на поле.

"Сейчас самое важное - быть готовым физически. И я хочу играть. Неважно, нападающим, правым вингером, левым, в центре поля, защитником... Я просто хочу играть и обрести стабильность", - цитирует 30-летнего россиянина официальный сайт "фиалок".

Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января этого года, сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался.

В текущем сезоне форвард на поле ещё не выходил.

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