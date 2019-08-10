Кокорин готов играть за "Зенит" бесплатно

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Кокорин готов играть за "Зенит" бесплатно

Нападающий Александр Кокорин признался, что он очень благодарен "Зениту" за отношение к себе во время судебного процесса.

"Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек", - сказал Кокорин.

Напомним, что в худшем случае в декабре этого года форвард выйдет на свободу. Его контракт с "Зенитом" истёк 30 июня, однако не исключено, что клуб продлит его.

28-летний Кокорин выступал за "сине-бело-голубых" с 2016 года. Его зарплата составляла 3,3 миллиона евро в год.

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