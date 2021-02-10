Кокорин готов сыграть против "Сампдории"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин готов принять участие в игре против "Сампдории".

"Все в порядке. Кокорин только что завершил тренировку, он будет доступен к следующей игре", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Кокорин не смог закончить тренировку команды по неизвестным причинам.

Матч между "Фиорентиной" и "Сампдорией" состоится 14 февраля.

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