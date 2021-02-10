Кокорин готов сыграть против "Сампдории"

Теги фиорентинаалександр кокоринсампдория

Кокорин готов сыграть против "Сампдории"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин готов принять участие в игре против "Сампдории".

"Все в порядке. Кокорин только что завершил тренировку, он будет доступен к следующей игре", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Кокорин не смог закончить тренировку команды по неизвестным причинам.

Матч между "Фиорентиной" и "Сампдорией" состоится 14 февраля.

Читайте также: Кокорин и Мамаев подали жалобу на решение суда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ благодаря скромной победе над "Каном" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ благодаря скромной победе над "Каном" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов