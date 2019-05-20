Кокорин хочет отбывать срок в родной Белгородской области

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин хочет отбывать наказание в Белгородской области.

"Кокорин желает отбывать срок на родине. В ближайшее время его защита составит запрос. Возможно, он попадет в одну колонию со своим братом Кириллом. Даже есть шанс, что они будут в одной камере", - заявил общественный наблюдатель Иван Мельников.

Напомним, что по решению суда Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

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