Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сказала, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин попросил ее о том, чтобы пройти реабилитацию в Москве до отправки в колонию.

"Кокорину надо пройти определенное количество реабилитационных процедур.

Сегодня он обратился ко мне с просьбой, просит, пока не отправлен в колонию, пройти, сколько получится, этих процедур в специализированном медцентре в Москве.

Мы транслировали просьбу руководителю УФСИН Сергею Морозу и руководителю медчасти", - сказала Потяева.

Ранее, футболист прошел обследование в медцентре, после чего ему назначили реабилитацию.

Напомним, что суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за участие в драке прошлой осенью.

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