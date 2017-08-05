Кокорин хочет вернуться в сборную России

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин признался, что ему бы хотелось вернуться в состав национальной сборной России.

"Не так давно мы встречались с Черчесовым и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в неё. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир, которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдёт быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго" - сказал 26-летний нападающий.

Напомним, что Кокорин не играет за сборную России с ноября 2016 года.

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