Кокорин: "Хотел бы играть в "Барселоне"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин назвал свой любимый клуб.

"В каком клубе хотел бы завершить карьеру? Если брать российские клубы - в "Зените". Мой любимый клуб - "Барселона", я бы хотел там играть но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать", - цитирует 26-летнего нападающего "сине-бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, Ригони назвал игрока, которого, если бы он имел такую возможность, пригласил в "Зенит". | soccernews.ru