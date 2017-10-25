Кокорин: "Хотел бы играть в "Барселоне"

Теги зенит санкт-петербургбарселонаалександр кокорин

Кокорин: "Хотел бы играть в "Барселоне"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин назвал свой любимый клуб.

"В каком клубе хотел бы завершить карьеру? Если брать российские клубы - в "Зените". Мой любимый клуб - "Барселона", я бы хотел там играть но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать", - цитирует 26-летнего нападающего "сине-бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, Ригони назвал игрока, которого, если бы он имел такую возможность, пригласил в "Зенит". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов