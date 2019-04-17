Кокорин: "Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе"
Сегодня, 17 апреля, чиновник Минпромторга Денис Пак, который является пострадавшим в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, дает показания в суде. Об этом сообщает Sport24.ru.
После того, как пострадавший рассказал о том, что случилось в тот день, Александр Кокорин попросил у него прощения и предложил возместить ущерб.
"Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем", - сказал Александр Кокорин.
Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.
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|М
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|Ростов
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