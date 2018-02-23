Кокорин: "Хотел бы встретиться с "Арсеналом" в 1/8 финала Лиги Европы"



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал домашнюю победу над "Селтиком" (3:0) в 1/16 финала Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от жеребьевки следующего раунда турнира.

"Все довольны, победили. Играли дома, поэтому такой результат. В Шотландии была первая игра, физически тяжело было после перерыва. Думали, что готовы, а оказалось, что нет. Не скажу, что в первом матче "Селтик" нас в чём-то превзошёл, но пропустили в конце обидный гол. Много глупостей наделали.

В первом тайме сегодня забили, чуть-чуть отпустили игру. У нас в Петербурге всё получилось. Знали, что дома будет намного легче. Но понятное дело, что все всё равно выложились. Когда первый гол сегодня забили, почувствовали, что "Селтику" будет здесь непросто. Предпочтений по сопернику в Лиге Европы нет. Наверное, хотел бы попасть на лондонский "Арсенал", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля и начнется в 14:00 мск.

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