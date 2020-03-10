Кокорин и Алексей Миранчук - в сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
Опубликована символическая сборная 21-го тура российской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.
Вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив");
Защитники: Андрей Малых ("Оренбург"), Никита Чернов ("Крылья Советов"), Миха Мевля ("Сочи"), Александр Зуев ("Рубин");
Полузащитники: Александр Кокорин ("Сочи"), Ивелин Попов ("Ростов"), Денис Попович ("Крылья Советов"), Кирилл Заика ("Сочи");
Нападающие: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Джордже Деспотович ("Оренбург").
Не пропустите: 21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений. | http://soccernews.ru
главное
-
Самый молодой тренер Бундеслиги, который катается на скейте, общается с Гвардиолой и Клоппом, и уже успел "отшить" "Реал" - рассказываем о жизни Юлиана Нагельсманна
-
Матчи двух туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса
-
"Зенит" установил рекорд РПЛ
-
Товарищеский матч сборных России и Молдовы может не состояться
-
21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений
Лента новостей
-
Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч Лиги Европы
-
Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса
-
Владелец "Олимпиакоса" заразился коронавирусом
-
Кокорин - о зарплате в "Зените": "С сентября мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей"
-
Зозуля сравнил испанскую Сегунду с чемпионатом Украины
-
Самый молодой тренер Бундеслиги, который катается на скейте, общается с Гвардиолой и Клоппом, и уже успел "отшить" "Реал" - рассказываем о жизни Юлиана Нагельсманна
-
"Сейчас не всё решает тренер": Кокорин раскрыл новые подробности ухода из "Зенита"
-
Три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Манчестер Сити"
-
Матчи двух туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса
-
"Зенит" установил рекорд РПЛ
-
Президент "Оренбурга" Кияев отправлен в отставку
-
5
СМИ: матч "Барселона" - "Наполи" пройдёт без зрителей
-
5
Канисарес ярко высказался о чемпионской гонке в Примере
-
Товарищеский матч сборных России и Молдовы может не состояться
-
Клубы АПЛ перевели трансферные переговоры в интернет из-за коронавируса
-
Кокорин и Алексей Миранчук - в сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Холанд рассказал, чего боится
-
"Милан" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
-
Райола сравнил ФИФА с коммунистическим диктатором
-
Бартра допустил возвращение в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18