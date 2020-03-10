Кокорин и Алексей Миранчук - в сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Теги маринато гильерменикита черновмиха мевляалександр зуевалександр кокоринивелин поповалексей миранчукджордже деспотович

Кокорин и Алексей Миранчук - в сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 21-го тура российской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

Вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив");

Защитники: Андрей Малых ("Оренбург"), Никита Чернов ("Крылья Советов"), Миха Мевля ("Сочи"), Александр Зуев ("Рубин");

Полузащитники: Александр Кокорин ("Сочи"), Ивелин Попов ("Ростов"), Денис Попович ("Крылья Советов"), Кирилл Заика ("Сочи");

Нападающие: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Джордже Деспотович ("Оренбург").

Не пропустите: 21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса

Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 21 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов