Кокорин и Дзюба потроллили Черчесова
Нападающие Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин "передали привет" главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после вылета команды из турнира.
Футболисты записали видео, на котором делают резкое движение ребром ладони под нос и подписали его словом "Message", что означает "послание".
Напомним, что Черчесов изначально не вызвал Кокорина в сборную, так как посчитал уровень его игры недостаточным. Что касается Дзюба, то он приехал в сборную, но через несколько дней покинул ее сославшись на тяжелую травму колена. Впрочем, это не помешало ему принять участие в товарищеском матче "Зенита". | http://soccernews.ru
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