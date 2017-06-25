Кокорин и Дзюба потроллили Черчесова

Нападающие Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин "передали привет" главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после вылета команды из турнира.

Футболисты записали видео, на котором делают резкое движение ребром ладони под нос и подписали его словом "Message", что означает "послание".

Напомним, что Черчесов изначально не вызвал Кокорина в сборную, так как посчитал уровень его игры недостаточным. Что касается Дзюба, то он приехал в сборную, но через несколько дней покинул ее сославшись на тяжелую травму колена. Впрочем, это не помешало ему принять участие в товарищеском матче "Зенита". | http://soccernews.ru