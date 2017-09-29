Кокорин и Фернандеш феерят, киевское "Динамо" совершает камбэк в Белграде: главные итоги 2 тура Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги второго тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018.

"Зенит" и "Локомотив" прошли 2-й тур без потерь

Питерцы обыграли на своем стадионе "Реал Сосьедад" и единолично возглавили группу "L". Героем матча стал Александр Кокорин, на счету которого дубль. Это уже четвертый мяч форварда "Зенита" на турнире, и возглавить список лучших бомбардиров Лиги Европы ему мешает лишь такое же количество голов у Силвы из "Милана" и Плеа из "Ниццы". "Зенит" победил заслуженно, воспользовавшись множеством ошибок обороны басков, еще один мяч на счету Ригони, а в составе гостей единственный гол на счету Льоренте.

"Локомотив" также возглавил свою отборочную группу, разгромив дома чешский "Злин" – 3:0. Хет-триком в составе железнодорожников отметился Мануэл Фернандеш, причем потребовалось ему на это всего 17 минут. Получив такое комфортное преимущество, "Локомотив" стал играть исключительно по счету, гости же не смогли организовать ни одного взятия ворот.

БАТЭ дал бой "Арсеналу"

Дружина Арсена Венгера приехала в Борисов без нескольких игроков основного состава, разбавив заявку на матч мало кому известной молодежью. Однако и без Озила с Санчесом "канониры" уже к 25-й минуте вели со счетом 3:0, дважды отличился Уоллкот и один раз Холдинг.

БАТЭ размочил счет на исходе получаса игры, а в начале второй половины Жиру вновь увеличил разницу до 3-х мячей. После этого "Арсенал" конкретно подсел, а БАТЭ очень смело шел вперед в надежде вернуться в игру. Забить удалось лишь однажды, хотя шансов у хозяев было предостаточно, ведь даже по количеству ударов борисовчане перестреляли соперника.

"Арсенал" по-прежнему лидирует в группе "H", а вторую строчку оккупировала "Цревна Звезда", неожиданно обыгравшая на выезде "Кельн" – 1:0.

Волевое "Динамо" и сенсационная "Заря"

Футболисты киевского "Динамо" вновь поставили себя в затруднительное положение по ходу матча, а затем с достоинством из него вышли. После первого тайма на стадионе "Партизан" в Белграде на табло горели кошмарные для украинских болельщиков 0:2 в пользу хозяев. Однако во втором тайме динамовцы собрали волю в кулак и усилиями Мораеса и Буяльского одержали великолепную победу – 3:2. Стоит отметить, что матч был сыгран при пустых трибунах, виной всему двухматчевая дисквалификация сербских болельщиков за неподобающее поведение в предыдущих еврокубковых встречах.

Украинская "Заря" добилась исторической победы в Бильбао, обыграв местный "Атлетико" – 1:0. Единственный гол на счету молодого полузащитника команды Игоря Харатина. Таким образом, динамовцы возглавили свою отборочную группу "B", "Заря" в квартете "J" - на втором месте.

Итальянцы в лидерах

"Милан" во втором туре с большим трудом вырвал победу у хорватский "Риеки". Ведя в счете 2:0 после голов Мусаккьо и Силвы, итальянцы за 6 минут растеряли свое преимущество, позволив гостям сравнять счет. Однако на 94-й минуте Кутроне все же добыл 3 очка для своей команды, итоговый счет – 3:2 в пользу миланцев.

"Аталанта" по-прежнему лидирует в одной из самых сложных групп турнира. Во втором туре подопечные Гасперини добились важные очки в выездном матче против "Лиона". Счет открыл Бертран Траоре на 45-й минуте, а на 57-й гости восстановили равновесие усилиями Алехандро Гомеса – 1:1. Французы пока вторые, а английский "Эвертон" после ничьей с Аполлоном замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего одно очко.

"Лацио" обыграл на домашней арене бельгийский "Зюльте-Варегем" – 2:0. Голами отметились демонстрирующий великолепную форму Чиро Иммобиле, а также экс-железнодорожник Фелипе Кайседо. Римляне вместе с "Ниццой", разгромившей Витесс - 3:0, возглавляют отборочную группу "K" - у обеих команд по 6 очков.

Одной строкой

"Вильярреал" несмотря на ничью со "Славией" по-прежнему возглавляет группу "А", чехи – вторые с худшей разницей голов, а "Маккаби" и "Астана" замыкают турнирную таблицу с одним очком в активе.

В группе "C" "Хоффенхайм" снова проиграл, и на этот раз "Лудогорцу" - 1:2. Немцы занимают последнее место в квартете, а в лидеры выбилась португальская "Брага" – 2 матча, 6 очков.

Румынская "Стяуа" показывает стопроцентный результат в группе "G": во втором туре команда обыграла на выезде швейцарский "Лугано" – 2:1, который, к слову, замыкает таблицу. "Виктория" и "Хапоэль" занимают второе и третье место соответственно, имея в своем активе по 3 очка. В очном противостоянии сильнее были чехи – 3:1.

В квартете "I" "Марсель" проиграл в гостях "Зальцбургу" – 0:1, но остался на второй строчке вместе с турецким "Коньяспором". Замыкает турнирную таблицу с одним очком в активе "Виктория Гимарайнш".

Символическая сборная

Вратарь: Али Кейта ("Эстерсунд")

Защита: Штефан Лайнер ("Ред Булл"), Том Петтерсон ("Эстерсунд "), Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Артем Сухоцкий ("Заря")

Полузащита: Леандро Паредес ("Зенит"), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив")

Нападение: Тео Уолкотт ("Арсенал"), Алассан Плеа ("Ницца"), Александр Кокорин ("Зенит").

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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