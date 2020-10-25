Кокорин и Ларссон обменялись комплиментами

Форвард "Спартака" Александр Кокорин после победного матча 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:1) выложил в инстаграме фото, на котором он вместе с одноклубником Джорданом Ларссоном празднуют третий мяч в ворота "быков".

"С победой", "Спартак", - подписал снимок 29-летний футболист.

В комментариях Ларссон поблагодарил его за голевую передачу, на что Кокорин написал: "Все для тебя, только забивай".

После 12 туров РПЛ "Спартак" лидирует в турнирной таблице.

Не пропустите: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru