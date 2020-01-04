Кокорин и Малком приступили к тренировкам в Дубае

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Кокорин и Малком приступили к тренировкам в Дубае

В сети появились фото, на которых тренируются нападающие "Зенита" Александр Кокорин и Малком.

Отметим, что футболисты питерского клуба занимаются в медицинском центре Дубая.

"Кокорин и Малком приступили к программе реабилитации в нашем центре. Хотим пожелать им быстрейшего восстановления", - сказали сотрудники центра.

Напомним, что Кокорин не появлялся на поле с осени 2018 года. Малком из-за травмы не играл с августа 2019 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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