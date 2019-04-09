Кокорин и Мамаев частично признали свою вину
В Москве проходит судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.
В ходе заседания футболисты частично признали свою вину.
"Кокорин не признаёт хулиганство. Говорит, что бил Пака, но не Соловчука. Мамаев тоже утверждает, что хулиганства не было, Пака не бил, Гайсина не бил, Соловчука - да", - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-каналом Mash.
"Не признаю обвинения в хулиганстве и не признаю побои по потерпевшему Соловчуку", - сказал Александр Кокорин.
"Предварительный сговор не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор. Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побои, с учётом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных", - заявил Павел Мамаев.
"Все обвинения понятны. Признаю частично", - добавил Кирилл Кокорин.
"Предварительный сговор не признаю. По Соловчуку признаю два удара. По Гайсину - признаю удержание за шею для предотвращения конфликта. Он сам это подтвердил", - отметил Протасовицкий.
Напомним, что Мамаема, братьев Кокориных и Протасовицкого обвиняют по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Не пропустите: Пак, Гайсин и Соловчук прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали
-
1
Мостовой и Карпин входят в тройку лучших игроков в истории "Сельты"
-
2
Кокорин и Мамаев частично признали свою вину
-
Пак, Гайсин и Соловчук прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
-
Немецкий суд оштрафовал Усмана Дембеле
-
Бернарду Силва признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в марте
-
1
Уткин ответил Федецкому: "Ха-ха. Парень врёт"
-
Адвокат Кокорина: "Следствию сыграло на руку, что камеры в "Кофемании" не писали звук"
-
1
Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее
-
1
Конте озвучил "Интеру" свои требования по зарплате. Он хочет стать самым высокооплачиваемым тренером Серии А
-
"Бавария" и "Боруссия" включились в борьбу за лидера "Аякса"
-
3
Зидан может отказаться от подписания Мбаппе
-
Федецкий - об отказе московскому клубу: "Думали, я раздвину ножки и рвану, не на того нарвались"
-
Хитцфельд: "Месси и Роналду уже не те"
-
"Барселона" может продать Видаля
-
Кокорина и Мамаева привезли в суд с личными вещами
-
Пеле покинул парижскую больницу и вернулся в Бразилию
-
Иньеста назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов
-
Болельщики "Краснодара" поддержали Мамаева трогательным видеообращением
-
Арестован полузащитник "Челси" Дринкуотер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12