Кокорин и Мамаев частично признали свою вину

В Москве проходит судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

В ходе заседания футболисты частично признали свою вину.

"Кокорин не признаёт хулиганство. Говорит, что бил Пака, но не Соловчука. Мамаев тоже утверждает, что хулиганства не было, Пака не бил, Гайсина не бил, Соловчука - да", - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-каналом Mash.

"Не признаю обвинения в хулиганстве и не признаю побои по потерпевшему Соловчуку", - сказал Александр Кокорин.

"Предварительный сговор не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор. Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побои, с учётом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных", - заявил Павел Мамаев.

"Все обвинения понятны. Признаю частично", - добавил Кирилл Кокорин.

"Предварительный сговор не признаю. По Соловчуку признаю два удара. По Гайсину - признаю удержание за шею для предотвращения конфликта. Он сам это подтвердил", - отметил Протасовицкий.

Напомним, что Мамаема, братьев Кокориных и Протасовицкого обвиняют по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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