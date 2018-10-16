Кокорин и Мамаев хотят помолиться в церкви при СИЗО "Бутырка"

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Кокорин и Мамаев хотят помолиться в церкви при СИЗО "Бутырка"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев хотят помолиться в церкви при СИЗО "Бутырка".

"Мне известно, что они сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена. Правда, придётся написать заявление. Службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много. Верующих у нас - 97 процентов, почти все стремятся посетить храм. Он красивый, расписной" - сказал помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский.

Напомним, что Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря за избиение нескольких человек в центре Москвы. Им грозит до семи лет тюремного заключения. 

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