Кокорин и Мамаев могут быть этапированы из Москвы в Ярославль
Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева могут отправить отбывать срок в Ярославль. Об этом информируют "Ярновости".
Ярославль является ближайшим городом к Москве, в который футболисты могут быть этапированы. На данный момент этот вопрос обсуждается в ФСИН.
Скорее всего, Кокорин и Мамаев будут отбыть срок в колонии №1, куда отправляют всех, кто впервые оказался за решеткой.
За свои действия Кокорин и его брат Кирилл получили срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19