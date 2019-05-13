Кокорин и Мамаев могут быть этапированы из Москвы в Ярославль

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Кокорин и Мамаев могут быть этапированы из Москвы в Ярославль

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева могут отправить отбывать срок в Ярославль. Об этом информируют "Ярновости".

Ярославль является ближайшим городом к Москве, в который футболисты могут быть этапированы. На данный момент этот вопрос обсуждается в ФСИН.

Скорее всего, Кокорин и Мамаев будут отбыть срок в колонии №1, куда отправляют всех, кто впервые оказался за решеткой.

За свои действия Кокорин и его брат Кирилл получили срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.

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