Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

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Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

Ева Меркачева, заместитель главы общественной наблюдательной комиссии (ОНК), заявила, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин могут заняться тренерской деятельностью, если будут заключены в колонию.

"Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе", – приводят слова Меркачевой российские СМИ.

Футболисты могут получить место в хозяйственном отряде, где у них будет возможность поработать тренерами для несовершеннолетних заключенных.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к 18 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год 5 месяцев.

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