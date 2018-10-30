Кокорин и Мамаев могут сыграть за российскую сборную заключённых

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Кокорин и Мамаев могут сыграть за российскую сборную заключённых

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могут вернуться в футбол, правда не профессиональный.

Скандальным игрокам, которые уже несколько недель находятся в СИЗО, предлагают сыграть за российскую сборную заключённых.

"Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключённых. Управление Федеральной службы исполнения наказаний постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг" - сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Напомним, что Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря. Их обвиняют в избиении нескольких человек. Спортсменам грозит до семи лет лишения свободы. 

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