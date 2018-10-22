Кокорин и Мамаев моют туалеты в СИЗО

Начальник СИЗО "Бутырка" Сергей Телятников рассказал, чем занимаются арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам Телятникова, игроки сидят в небольших камерах, рассчитанных на два-четыре человека. Вместе с ними находятся те же заключенные, с которыми Кокорин и Мамаев уже знакомы по пребыванию в карантине.

Телятников акцентировал внимание, что у спортсменов деньги никто не вымогает. При этом форвард "Зенита" и хавбек "Краснодара" наравне с соседями моют туалеты.

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