Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции

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Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассчитывают выйти на свободу после того, как суд рассмотрит апелляцию по их делу.

"Ждут решения апелляционной инстанции и этапа в колонию. Футболисты надеются, что суд сократит срок и отпустит "по отсиженному". Есть шанс выйти по УДО, ведь срок уже подошёл с учётом перезачёта день в СИЗО за полтора в колонии", - заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева - к 1 году и 5 месяцам.

Футболисты в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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