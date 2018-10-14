Кокорин и Мамаев намерены поддерживать форму в СИЗО

1 Теги александр кокоринпавел мамаев

Кокорин и Мамаев намерены поддерживать форму в СИЗО

Общественный наблюдатель Иван Мельников сообщил о намерении Александра Кокорина и Павла Мамаева тренироваться в СИЗО.

"Кокорин и Мамаев собираются написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ" - цитируют Мельникова российские СМИ.

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олег

Вместо отсидки, отправить их в Енисее играть получая , как все игроки команды,может тогда мозгов добавиться

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